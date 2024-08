SLI-Handel aktuell: SLI am Nachmittag mit Zuschlägen

Kaum verändert zeigt sich der SLI am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,04 Prozent auf 1 986,65 Punkte an. In den Handel ging der SLI 0,384 Prozent fester bei 1 993,49 Punkten, nach 1 985,86 Punkten am Vortag.

Bei 1 995,78 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 984,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 1 943,73 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2024, den Wert von 1 855,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, notierte der SLI bei 1 794,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 12,65 Prozent zu Buche. Bei 2 009,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,17 Prozent auf 37,05 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,23 Prozent auf 271,00 CHF), Julius Bär (+ 0,99 Prozent auf 47,92 CHF), SGS SA (+ 0,87 Prozent auf 95,32 CHF) und Novartis (+ 0,84 Prozent auf 98,27 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Holcim (-1,77 Prozent auf 82,16 CHF), Lindt (-1,00 Prozent auf 10 890,00 CHF), Richemont (-0,96 Prozent auf 133,60 CHF), Straumann (-0,93 Prozent auf 112,35 CHF) und ams (-0,73 Prozent auf 1,22 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 271 508 Aktien gehandelt. Mit 237,501 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at