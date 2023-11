SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Mittag im Plus

Mit dem SLI geht es am Mittwoch aufwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,48 Prozent stärker bei 1 706,15 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,115 Prozent auf 1 696,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 698,02 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 710,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 698,22 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 2,41 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der SLI bei 1 702,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, stand der SLI noch bei 1 733,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, stand der SLI bei 1 708,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 599,02 Punkte.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ams (+ 3,70 Prozent auf 3,42 CHF), Swatch (I) (+ 2,95 Prozent auf 240,60 CHF), Richemont (+ 2,17 Prozent auf 112,80 CHF), Julius Bär (+ 2,00 Prozent auf 55,02 CHF) und Partners Group (+ 1,97 Prozent auf 1 112,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Alcon (-4,72 Prozent auf 63,80 CHF), Novartis (-1,27 Prozent auf 83,49 CHF), VAT (-0,72 Prozent auf 370,90 CHF), Sonova (-0,47 Prozent auf 235,20 CHF) und Holcim (-0,45 Prozent auf 61,98 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 555 738 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 265,164 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,78 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at