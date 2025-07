ams-OSRAM-Aktie sackt ab: ams-OSRAM begibt Anleihenpaket im Umfang von einer halben Milliarde Euro

Der börsennotierte Chiphersteller ams-OSRAM platziert 500 Mio. Euro schwere 2029er Anleihen, um ausstehende OSRAM-Aktien vorzufinanzieren und 150 Mio. der 2027er Wandelanleihe zurückzukaufen, so die Firma aus Premstätten.

Zur Begründung hieß es von Finanzchef Rainer Irle: "Unser Plan zur beschleunigten Entschuldung kommt gut voran. Aber wir denken bereits an die absehbare, letztinstanzliche Entscheidung im Spruchverfahren zum fairen Ausgleich für die Minderheitsaktionäre."

Deshalb habe ams-OSRAM "im Rahmen einer Privatplatzierung zusätzliche vorrangige EUR und USD-Anleihen mit Fälligkeit 2029 begeben, um größere Andienungen ausstehender OSRAM Minderheitsanteile vorzufinanzieren", betonte er am Mittwoch in einer Aussendung. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen Anleihen werde am oder um den 29. Juli 2025 erwartet.

Die zusätzlichen Euro-Anleihen im Umfang von 200 Mio. Euro hätten einen Kupon von 10,5 Prozent und wurden zu einem Preis von 104 Euro begeben. Die zusätzlichen US-Dollar-Anleihen im Umfang von 350 Mio. Dollar hätten einen Kupon von 12,25 Prozent und einem Preis von 104,75 Dollar.

Umsatz im 2. Quartal bei 775 Mio. Euro

ams-OSRAM gab am Mittwoch auch vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Demnach wurde ein Umsatz von 775 Mio. Euro erwirtschaftet, man liege somit im mittleren Bereich der prognostizierten Spanne. Das bereinigte EBITDA lag im zweiten Quartal 2025 bei 145 Mio. Euro. "Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,8 Prozent und damit leicht über der Mitte der prognostizierten Spanne von 18,5 Prozent", so der Chiphersteller. Der Free Cash Flow lag bei minus 14 Mio. Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem ersten Quartal 2025. Zum vorläufiger Ausblick für das 3. Quartal hielt das Unternehmen fest, dass ein Konzernumsatz in einer Spanne von 790 bis 890 Mio. Euro erwartet wird. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem positiven Free Cash Flow von mehr als 100 Mio. Euro.

An der Schweizer Börse SIX zeigt sich die ams-OSRAM-Aktie am Mittwoch zeitweise um 8,53 Prozent schwächer bei 11,15 Franken, nachdem die Papiere den Handel zuvor noch freundlich aufgenommen hatten.

stf/hel

APA