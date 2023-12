SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus

Der SLI befindet sich am Donnerstagmittag im Aufwind.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 1 715,32 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 709,33 Zählern und damit 0,026 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 709,77 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 715,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 705,60 Zählern.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,017 Prozent. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, einen Stand von 1 618,14 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 744,25 Punkten. Der SLI erreichte am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Wert von 1 700,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 2,04 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 3,93 Prozent auf 404,30 CHF), UBS (+ 2,59 Prozent auf 24,52 CHF), ams (+ 2,21 Prozent auf 1,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,14 Prozent auf 34,82 CHF) und Logitech (+ 2,10 Prozent auf 76,64 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-1,62 Prozent auf 25,56 CHF), Lonza (-1,40 Prozent auf 337,00 CHF), Lindt (-1,01 Prozent auf 10 770,00 CHF), Straumann (-0,98 Prozent auf 120,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 254,30 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 7 692 829 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 269,097 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Julius Bär-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Julius Bär-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at