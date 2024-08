SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Verlusten

Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 1 911,55 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,911 Prozent auf 1 897,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 914,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 878,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 912,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, stand der SLI bei 1 958,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wurde der SLI mit 1 895,05 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, betrug der SLI-Kurs 1 748,26 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,39 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 0,96 Prozent auf 109,90 CHF), Swiss Re (+ 0,59 Prozent auf 103,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 45,23 CHF), Roche (+ 0,51 Prozent auf 275,60 CHF) und Richemont (+ 0,48 Prozent auf 125,95 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Sandoz (-2,24 Prozent auf 34,93 CHF), ams (-2,11 Prozent auf 1,02 CHF), Zurich Insurance (-1,25 Prozent auf 459,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,17 Prozent auf 252,80 CHF) und Lindt (-0,98 Prozent auf 11 150,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 756 349 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,158 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,12 Prozent.

