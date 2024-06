SLI-Handel aktuell: SLI schwächer

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,55 Prozent leichter bei 1 967,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,269 Prozent auf 1 972,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 978,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 977,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 967,29 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,160 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bewegte sich der SLI bei 1 915,95 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.03.2024, den Wert von 1 930,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 776,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,56 Prozent nach oben. 1 993,61 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Temenos (+ 1,08 Prozent auf 60,75 CHF), Alcon (+ 0,66 Prozent auf 82,64 CHF), Logitech (+ 0,37 Prozent auf 91,28 CHF), Roche (+ 0,21 Prozent auf 244,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,15 Prozent auf 260,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-5,12 Prozent auf 1,34 CHF), Sika (-3,35 Prozent auf 262,40 CHF), Sonova (-2,24 Prozent auf 279,20 CHF), Julius Bär (-1,83 Prozent auf 51,42 CHF) und Swatch (I) (-1,66 Prozent auf 186,35 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 1 262 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,51 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

