SLI-Handel aktuell: SLI verbucht letztendlich Verluste

Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 1 960,57 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,214 Prozent schwächer bei 1 969,38 Punkten, nach 1 973,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 958,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 969,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,85 Prozent abwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.06.2024, bei 1 949,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, betrug der SLI-Kurs 1 839,71 Punkte. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, bei 1 755,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,17 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,50 Prozent auf 79,96 CHF), Temenos (+ 0,38 Prozent auf 66,10 CHF), Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 531,50 CHF), Givaudan (+ 0,14 Prozent auf 4 233,00 CHF) und Partners Group (+ 0,13 Prozent auf 1 196,50 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen ams (-5,97 Prozent auf 1,21 CHF), VAT (-2,27 Prozent auf 442,60 CHF), Lonza (-1,97 Prozent auf 507,40 CHF), Swiss Re (-1,89 Prozent auf 106,45 CHF) und Schindler (-1,57 Prozent auf 225,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 056 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 250,440 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

