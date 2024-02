SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich fester

In Zürich ist am Donnerstagnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,18 Prozent höher bei 1 805,20 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 805,11 Zählern und damit 0,174 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 801,97 Punkte).

Bei 1 800,98 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 812,32 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,199 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 1 772,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, betrug der SLI-Kurs 1 666,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, betrug der SLI-Kurs 1 781,30 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 2,36 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 2,59 Prozent auf 205,80 CHF), Partners Group (+ 2,52 Prozent auf 1 200,00 CHF), Richemont (+ 2,36 Prozent auf 132,20 CHF), ams (+ 2,22 Prozent auf 1,94 CHF) und Lonza (+ 2,13 Prozent auf 445,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Novartis (-1,75 Prozent auf 89,14 CHF), Zurich Insurance (-1,31 Prozent auf 435,60 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 3 638,00 CHF), Swiss Re (-0,93 Prozent auf 101,50 CHF) und Holcim (-0,90 Prozent auf 65,70 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 774 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,429 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

