SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich nachmittags fester

Der SLI zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,16 Prozent höher bei 1 953,22 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,006 Prozent stärker bei 1 950,14 Punkten, nach 1 950,03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 941,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 957,50 Zähler.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der SLI mit 1 847,91 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der SLI einen Stand von 1 874,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 1 787,70 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 10,76 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 967,46 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,80 Prozent auf 260,30 CHF), Lonza (+ 1,57 Prozent auf 492,40 CHF), VAT (+ 1,47 Prozent auf 476,30 CHF), Nestlé (+ 1,26 Prozent auf 97,68 CHF) und Richemont (+ 0,90 Prozent auf 144,95 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-3,37 Prozent auf 1,42 CHF), Temenos (-2,79 Prozent auf 57,45 CHF), UBS (-1,58 Prozent auf 28,01 CHF), Swiss Re (-0,92 Prozent auf 112,50 CHF) und Julius Bär (-0,88 Prozent auf 54,12 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 504 344 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 249,787 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at