SLI-Handel aktuell: SLI zum Start fester

So bewegt sich der SLI am Montag.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,33 Prozent auf 1 617,40 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 620,76 Zählern und damit 0,543 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 612,01 Punkte).

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 1 621,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 616,89 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bewegte sich der SLI bei 1 714,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Stand von 1 794,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, erreichte der SLI einen Stand von 1 625,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 3,79 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 2,79 Prozent auf 3,28 CHF), Holcim (+ 1,01 Prozent auf 56,08 CHF), SGS SA (+ 0,90 Prozent auf 73,72 CHF), Sika (+ 0,84 Prozent auf 215,90 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,83 Prozent auf 242,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Sandoz (-1,25 Prozent auf 24,10 CHF), Lonza (-0,57 Prozent auf 312,80 CHF), UBS (-0,52 Prozent auf 21,10 CHF), Straumann (-0,34 Prozent auf 102,55 CHF) und Julius Bär (-0,34 Prozent auf 52,96 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 253 925 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 264,426 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at