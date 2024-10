EQS-Media / 07.10.2024 / 08:30 CET/CEST

Niedrige Kosten bei vollständiger Transparenz: SMARTBROKER+ launcht Kryptohandel 24/7 Kauf und Verkauf von Krypto-Währungen per Market-Order

Jetzt die relevantesten 25 Krypto-Währungen handeln

Mit nur 0,9 Prozent Handelskosten einer der günstigsten Krypto-Anbieter in Deutschland

Best-Execution bei der Orderausführung

Verwahrung der Coins in Deutschland Berlin, 07. Oktober 2024 SMARTBROKER+ erweitert erneut sein Produktangebot: Ab sofort können die Kundinnen und Kunden ihr bestehendes Depot ganz einfach um ein Krypto-Wallet erweitern. Mit einem Spread von nur 0,9 Prozent können sie damit nun auch direkt in Kryptowährungen investieren. Damit ist SMARTBROKER+ einer der Vorreiter in der Welt der Full-Service-Broker: Branchengrößen wie Comdirect, Flatex, ING DiBa und Consorsbank bieten ihrer Kundschaft bisher noch keinen Zugang zu den neuen digitalen Assets. Weiterhin ohne Wallet und ebenfalls sehr günstig bis kostenfrei können Kundinnen und Kunden des SMARTBROKER+ die physisch besicherten Krypto-ETPs handeln – hier haben sie derzeit die Wahl aus mindestens 11 Anbietern. Zum Start des Krypto-Wallets stehen 25 der Top-Krypto-Währungen, darunter Bitcoin, Ether und Solana, zur Auswahl. Das Angebot wird natürlich sukzessive weiter ausgebaut. Über eine Watchlist können die Anlegerinnen und Anleger die Währungen jederzeit beobachten und so leicht den Überblick über potenziell interessante Coins behalten. Der Kauf und Verkauf ist 24/7, also rund um die Uhr, per Market-Order, also zum besten verfügbaren Marktpreis, möglich. Dabei können bereits Kleinstbeträge von nur 0,01 € bzw. 0,0001 Stück gehandelt werden. Ein Alleinstellungsmerkmal des neuen Krypto-Produkts ist vor allem die Kostentransparenz: Für Orders unter 500 € fällt ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 1 € an. Alle weiteren Kosten sind im Spread inkludiert. Dieser liegt unabhängig von der Ordergröße bei 0,9 Prozent auf den Kurs, der mit Hilfe der Best-Execution-Policy der bestmögliche Kurs zum Zeitpunkt der Order ist. Damit bietet der SMARTBROKER+ nicht nur eines der günstigsten, sondern auch eines der transparentesten Angebote am Markt. Die Verwahrung der Coins ist kostenfrei. Damit ist der SMARTBROKER+ einer der günstigsten Krypto-Anbieter Deutschlands – und gehört auch zu den wenigen Anbietern, die die tatsächlichen Kosten den Kundinnen und Kunden gegenüber transparent ausweisen. Die meisten Anbieter, die mit kostenfreiem Handel werben, verschweigen ihrer Kundschaft die teilweise sehr hohen Spreads, die in einigen Fällen sogar über 5 Prozent betragen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Best-Execution-Policy des Market Makers von SMARTBROKER+: Dadurch wird sichergestellt, dass die Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Preis für ihre Order im Vergleich zu anderen Märkten oder Händlern erhalten. Für weitere Transparenz und Sicherheit sorgt die Verwahrung der Kryptowährungen: Mit Tangany hat SMARTBROKER+ einen erfahrenen und in Deutschland etablierten Partner an seiner Seite. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter für die Krypto-Verwahrung in Deutschland und verfügt über eine Lizenz der BaFin. Dadurch wird ein hohes Maß an Regulierung und Schutz gewährleistet. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten digital verwalteten „Hot Wallets“, die online gespeichert und somit anfälliger für Hackerangriffe sind, bietet die Verwahrung durch Tangany einen entscheidenden Sicherheitsvorteil: Die Coins sind durch das Unternehmen besonders geschützt und sicher aufbewahrt. Zudem entfallen die oftmals als umständlich empfundenen „12-Phrasen-Keys“, die sowohl bei Hot Wallets als auch bei den offline verwalteten „Cold Wallets“ erforderlich sind. Wallet-Inhaberinnen und -Inhaber müssen sich somit keine Sorgen machen, den Zugang zu ihren Kryptowährungen durch den Verlust der Keys zu riskieren. Mit dieser Lösung vereint SMARTBROKER+ die Vorteile von Sicherheit, einfacher Handhabung und zuverlässiger Verwahrung – ganz ohne die Komplexität herkömmlicher Krypto-Wallets. „Ich bin davon überzeugt, dass der Handel mit Wertpapieren und der Handel von Kryptowerten sich in Zukunft immer weiter angleichen. Beispielsweise werden wir erleben, dass Wertpapiere auch 24/5 oder 24/7 handelbar sein werden. Hingegen halten wir es für wichtig und richtig, dass auch die Kostentransparenz, die der Wertpapierhandel bereits mit sich bringt, auch im Krypto-Handel einzieht, weswegen wir in diesem Punkt als Vorreiter agieren und die Kosten transparent darstellen. In Summe haben wir eines der besten Krypto-Angebote am deutschen Markt geschaffen.“, äußert sich Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG zum Start des Krypto-Handels. Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – einen Online-Broker, der das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.



