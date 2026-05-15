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15.05.2026 06:31:29
Smartlink Network Systems legte Quartalsergebnis vor
Smartlink Network Systems hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,89 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Smartlink Network Systems ein EPS von 3,85 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 993,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 654,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,18 INR, nach 6,62 INR im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 28,10 Prozent auf 2,69 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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