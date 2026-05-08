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08.05.2026 06:31:29
SmartStop Self Storage REIT A präsentierte Quartalsergebnisse
SmartStop Self Storage REIT A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,65 Prozent auf 78,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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