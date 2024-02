SMI aktuell: SMI am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Das macht der SMI am Donnerstag.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 11 217,47 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,279 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,081 Prozent fester bei 11 219,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 210,25 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 11 191,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 257,04 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SMI bereits um 0,353 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, betrug der SMI-Kurs 11 230,40 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 595,06 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.02.2023, den Stand von 11 276,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 0,423 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 088,62 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2,63 Prozent auf 448,00 CHF), Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 1 193,00 CHF), UBS (+ 1,63 Prozent auf 24,29 CHF), Richemont (+ 1,39 Prozent auf 130,95 CHF) und Sonova (+ 0,90 Prozent auf 281,40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Novartis (-1,64 Prozent auf 89,24 CHF), Zurich Insurance (-1,59 Prozent auf 434,40 CHF), Swiss Re (-1,32 Prozent auf 101,10 CHF), Swiss Life (-0,58 Prozent auf 612,00 CHF) und Swisscom (-0,44 Prozent auf 500,20 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 762 374 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,429 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

