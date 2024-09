SMI aktuell: SMI bewegt schlussendlich im Plus

Am Dienstag legte der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 12 042,78 Punkte zu. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,425 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,421 Prozent höher bei 12 055,96 Punkten, nach 12 005,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 12 040,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 12 120,01 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 188,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2024, lag der SMI bei 12 003,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 11 197,72 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 7,81 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,94 Prozent auf 47,80 CHF), Geberit (+ 1,93 Prozent auf 550,60 CHF), Holcim (+ 1,67 Prozent auf 82,72 CHF), Sika (+ 1,64 Prozent auf 272,00 CHF) und Logitech (+ 1,41 Prozent auf 73,52 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-2,07 Prozent auf 539,40 CHF), Sonova (-0,53 Prozent auf 301,90 CHF), Givaudan (-0,42 Prozent auf 4 538,00 CHF), Alcon (-0,41 Prozent auf 83,00 CHF) und Novartis (-0,39 Prozent auf 98,03 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 378 424 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 239,759 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,01 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

