SMI-Handel aktuell: Das macht der SMI am Mittwochnachmittag

In Zürich ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 11 244,01 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,287 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,185 Prozent höher bei 11 265,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 245,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 222,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 267,44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,117 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der SMI einen Stand von 11 185,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.11.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 571,03 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, bei 11 233,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,660 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 088,62 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,25 Prozent auf 3 656,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 37,94 CHF), Sika (+ 1,01 Prozent auf 240,80 CHF), Richemont (+ 0,85 Prozent auf 129,80 CHF) und Sonova (+ 0,43 Prozent auf 280,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Kühne + Nagel International (-2,28 Prozent auf 283,50 CHF), Logitech (-2,26 Prozent auf 72,82 CHF), Lonza (-1,59 Prozent auf 440,20 CHF), UBS (-1,22 Prozent auf 24,26 CHF) und Roche (-0,65 Prozent auf 229,05 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 805 915 Aktien gehandelt. Mit 279,570 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,32 Prozent.

