SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Am Donnerstag verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,31 Prozent auf 12 288,42 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,437 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,130 Prozent auf 12 266,00 Punkte an der Kurstafel, nach 12 250,11 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 290,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 265,72 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,982 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, stand der SMI noch bei 12 296,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 958,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 875,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,01 Prozent aufwärts. Bei 12 434,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 2,84 Prozent auf 114,05 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 262,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,56 Prozent auf 486,40 CHF), UBS (+ 0,54 Prozent auf 26,18 CHF) und Holcim (+ 0,52 Prozent auf 80,44 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sonova (-0,66 Prozent auf 287,00 CHF), Logitech (-0,41 Prozent auf 78,32 CHF), Alcon (-0,30 Prozent auf 80,54 CHF), Novartis (+ 0,10 Prozent auf 100,36 CHF) und Nestlé (+ 0,16 Prozent auf 89,58 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die Swiss Re-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 164 979 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,885 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,58 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at