SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Der SMI gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,80 Prozent stärker bei 12 148,47 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,374 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,250 Prozent tiefer bei 12 021,49 Punkten, nach 12 051,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 150,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 011,45 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, lag der SMI bei 12 254,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 506,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der SMI mit 10 874,90 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,76 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,23 Prozent auf 513,80 CHF), Givaudan (+ 1,72 Prozent auf 4 379,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,52) Prozent auf 259,80 CHF), Swisscom (+ 1,37 Prozent auf 519,00 CHF) und Roche (+ 1,27 Prozent auf 246,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen UBS (-0,66 Prozent auf 27,13 CHF), Logitech (+ 0,02 Prozent auf 84,72 CHF), Sonova (+ 0,18 Prozent auf 274,70 CHF), Holcim (+ 0,49 Prozent auf 82,16 CHF) und Geberit (+ 0,63 Prozent auf 542,80 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 968 029 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 244,661 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at