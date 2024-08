SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätte eine Investition in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment verdienen können.

Am 02.08.2019 wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile bei 17,67 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 56,598 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.07.2024 auf 48,78 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 760,87 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 176,09 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 90,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at