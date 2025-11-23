Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
24.11.2025 00:57:00
Snap starts checking users ages before Australian under-16 ban
SNAP will start checking many users’ ages in Australia as it prepares for a world-first social media ban for under-16s next month.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!