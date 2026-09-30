Social Security 2027 COLA: The 1 Report That Could Change Everything

If you're wondering what cost-of-living adjustment (COLA) your Social Security benefits are in line for in 2027, join the club. Many seniors are eager to know what raise to expect. And after months of speculation, we're finally getting closer to an official number.

Current estimates put the 2027 Social Security COLA in the range of 3.5% to 3.6%. But there's one big piece of the puzzle that's still missing. And it has the potential to change next year's COLA -- for better or worse.

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