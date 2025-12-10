|
10.12.2025 17:20:00
Social Security Beneficiaries Just Got Hit With the Same Cruel Math for the 3rd Straight Year -- and the Problem's Only Getting Worse in 2026
Social Security is the foundation of many seniors' retirement. Some 62% of retirees say their monthly benefits represent a major source of income, according to the most recent iteration of a national Gallup poll.That's the highest reading in the survey's 24-year history. It's also worth noting that fewer than 30% of respondents expected Social Security to be a major source of income in retirement 20 years ago. So, you may be underestimating the importance of Social Security to your own retirement.Unfortunately, many Social Security recipients who rely on their monthly payments are finding that they aren't receiving as much from the government program as they're accustomed to. Despite the annual COLA increasing their benefits every year, many haven't received the entirety of those raises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 720,00
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.