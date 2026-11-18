CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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18.11.2026 09:27:02
Social Security May Be Headed for Cuts. Should That Change Your Retirement Plans?
Much of the time, when you see the words "Social Security" in the news, it's not in a very positive context. These days, the media tends to focus on potential Social Security cuts, and understandably so.
The Social Security trust fund that pays retirement benefits is expected to run out of money in late 2032. Once that happens, Social Security will still receive revenue from payroll taxes, so benefits will not go away. But a broad benefit cut may be unavoidable once there's no more trust fund to tap.
Image source: Getty Images.
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