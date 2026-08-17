SOCIALWIRE legte Quartalsergebnis vor

SOCIALWIRE präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,78 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SOCIALWIRE 971,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 700,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at