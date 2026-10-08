CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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08.10.2026 12:33:00
SoFi's $25 Billion Stablecoin Push Could Change Its Growth Story
SoFi (NASDAQ: SOFI) is moving more than $25 billion of annualized card volume toward SoFiUSD settlement. The upside case depends on whether that infrastructure can attract outside businesses and produce recurring fees, deposits, reserve income, and technology revenue. The next phase will be about proving the economics can scale.
Stock prices used were the market prices of Sept. 23, 2026. The video was published on Oct. 5, 2026.
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