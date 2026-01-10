SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
10.01.2026 03:46:12
SoftBank, OpenAI Commit $1 Billion To SB Energy For AI Data Centers
This article SoftBank, OpenAI Commit $1 Billion To SB Energy For AI Data Centers originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!