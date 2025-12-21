SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
21.12.2025 09:35:21
SoftBank races to fulfil US$22.5 billion funding commitment to OpenAI by year-end: sources
[NEW YORK/TOKYO/SAN FRANCISCO] SoftBank Group is racing to close a US$22.5 billion funding commitment to OpenAI by year-end through an array of...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
|
12.11.25
|SoftBank shares slide after Nvidia stake sale (Financial Times)
|
12.11.25
|
12.11.25
|
11.11.25
|SoftBank trennt sich von NVIDIA-Anteilen - KI-Aktie schwächelt (dpa-AFX)
|
11.11.25