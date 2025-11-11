NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.11.2025 14:51:53
Why Nvidia should be glad to see the back of SoftBank
Thanks to the magical maths of AI, what the chipmaker loses on one hand it may gain with the otherWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
16:02
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16:02
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:02
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14:51
|Why Nvidia should be glad to see the back of SoftBank (Financial Times)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
10.11.25