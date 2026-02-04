|
Sojitz: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sojitz gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,69 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sojitz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,84 Milliarden USD im Vergleich zu 4,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
