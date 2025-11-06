SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
|
06.11.2025 22:34:11
Solventum Corporation Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Solventum Corporation (SOLV) released earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $1.26 billion, or $7.22 per share. This compares with $122 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, Solventum Corporation reported adjusted earnings of $263 million or $1.50 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.43 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 0.5% to $2.09 billion from $2.08 billion last year.
Solventum Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.26 Bln. vs. $122 Mln. last year. -EPS: $7.22 vs. $0.70 last year. -Revenue: $2.09 Bln vs. $2.08 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $5.98 - $6.08
