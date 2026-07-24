Sonoco Products legte Quartalsergebnis vor

Sonoco Products hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sonoco Products 4,27 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 1,89 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at