|
10.02.2026 06:31:29
SONOCOM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SONOCOM hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 23,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat SONOCOM 676,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 662,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.