SONOCOM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SONOCOM hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 23,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SONOCOM 676,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 662,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at