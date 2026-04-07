SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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07.04.2026 17:30:00
SoundHound AI Has an Underrated Catalyst Investors Are Missing
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) just lost its CFO, but the bigger story is the balance between rapid growth, heavy cash burn, and a market that still sees major upside. I break down whether this is a scaling business or a warning sign investors shouldn't ignore.Stock prices used were the market prices of March 30, 2026. The video was published on April 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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