Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
27.02.2026 00:20:24
SoundHound AI (SOUN) Q4 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, February 26, 2026 at 5 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoundHound AI
|
26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie volatil: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein (dpa-AFX)
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 923,00
|2,02%
|SoundHound AI
|8,60
|-4,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.