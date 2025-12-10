Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
10.12.2025 06:59:20
South Korea scrambles jets amid Chinese and Russian drill
South Korea said it sent up military jets after seven Russian and two Chinese military aircraft entered its air defense identification zone. They did not violate South Korean airspace, however.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
