Southwest Airlines Cuts 2025 Adj. EBIT Outlook On Shutdown Impact, Higher Fuel Costs
(RTTNews) - Southwest Airlines Inc. (LUV) on Friday lowered its full-year 2025 earnings before interest and taxes (EBIT), before special items, citing weaker revenue during the U.S. government shutdown and higher fuel costs.
The carrier now expects EBIT of about $500 million for the year, down from its previous forecast of $600 million to $800 million.
Southwest said demand temporarily declined during the shutdown period but noted that bookings have since returned to prior expectations.
