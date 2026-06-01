Sovereign Diamonds legte Quartalsergebnis vor

Sovereign Diamonds hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sovereign Diamonds in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 43,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Sovereign Diamonds vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 8,070 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sovereign Diamonds 153,10 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 23,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 199,72 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at