Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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20.07.2026 00:03:22
Spain win World Cup for second time after beating Argentina 1-0
After a 16 year wait, Spain have claimed a second World Cup, with a 1-0 win over Argentina. Spain are now men’s and women’s world champions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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