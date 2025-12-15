:be Aktie
Spain's commitment to renewable energy may be in doubt
The current government is politically weakened and the opposition wants more use of fossil fuels.
