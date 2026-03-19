Loeb Aktie
WKN: 873909 / ISIN: CH0002045497
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19.03.2026 19:58:01
Spanish defence group halts merger in blow to Daniel Loeb
Indra, a radar and sensor specialist, abandons proposed takeover of weapons maker EM&E over conflict of interest concernsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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