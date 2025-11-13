Spectrum Brands Holdings Aktie
WKN DE: A2NB43 / ISIN: US84790A1051
|
13.11.2025 19:20:38
Spectrum Brands Shares Surge 17% After Strong Q4 Profit
(RTTNews) - Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) shares jumped 16.66 percent to $62.11 on Thursday after the home essentials company reported a sharp rise in fourth-quarter profit, driven by a one-time tax benefit and reduced operating expenses.
The stock opened at $59.03 and traded between $58.69 and $63.67 on the New York Stock Exchange. Over the past year, shares have ranged from $49.99 to $96.62, with volume reaching 0.42 million versus the average of 0.36 million.
Net income from continuing operations climbed 316.4 percent to $53.3 million, or $2.19 per share, compared with $12.8 million, or $0.45 per share, a year earlier. Revenue fell 5.2 percent to $733.5 million from $773.7 million, reflecting lower sales in GPC and HPC segments due to earlier supply constraints and category softness.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spectrum Brands Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Ausblick: Spectrum Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Spectrum Brands zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Spectrum Brands legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)