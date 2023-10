SPI aktuell: SPI-Anleger greifen am Mittag zu

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,18 Prozent auf 14 300,83 Punkte an. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,887 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,761 Prozent auf 14 241,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14 134,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 301,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 230,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, stand der SPI bei 14 429,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der SPI einen Stand von 14 432,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 135,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 1,83 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Achiko (+ 60,00 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (+ 11,76 Prozent auf 0,00 CHF), Meyer Burger (+ 7,88 Prozent auf 0,28 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 6,80 Prozent auf 7,70 CHF) und Addex Therapeutics (+ 5,35 Prozent auf 0,06 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen PolyPeptide (-4,61 Prozent auf 16,56 CHF), Spexis (-4,35 Prozent auf 0,22 CHF), Siegfried (-2,91 Prozent auf 751,50 CHF), Schweizerische Nationalbank (-2,84 Prozent auf 4 450,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,22 Prozent auf 26,40 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 11 949 430 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 271,193 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Achiko-Aktie weist mit 0,01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 7,48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

