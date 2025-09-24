Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Nestlé-Anlage unter der Lupe
|
24.09.2025 10:03:52
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Nestlé-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Nestlé-Papier bei 108,22 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,924 Nestlé-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2025 66,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71,62 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 33,82 Prozent.
Alle Nestlé-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 181,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|77,00
|-0,21%