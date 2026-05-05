SPI aktuell: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone

Am Dienstag verbucht der SPI um 09:09 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 18 403,77 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,356 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 18 396,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 392,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 18 388,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 403,77 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 123,68 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 05.02.2026, einen Stand von 18 583,04 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 05.05.2025, einen Wert von 16 660,38 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,885 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit PolyPeptide (+ 3,58 Prozent auf 40,50 CHF), BACHEM (+ 3,11 Prozent auf 76,25 CHF), Orior (+ 2,76 Prozent auf 13,40 CHF), Sandoz (+ 2,26 Prozent auf 64,28 CHF) und TX Group (+ 2,24 Prozent auf 127,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-8,06 Prozent auf 0,57 CHF), GAM (-7,27 Prozent auf 0,07 CHF), BVZ (-3,29 Prozent auf 1 470,00 CHF), Schweizerische Nationalbank (-2,57 Prozent auf 3 410,00 CHF) und Villars SA (-2,42 Prozent auf 605,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 238 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 283,492 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at