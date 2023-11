SPI aktuell: SPI in Grün

Der SPI notiert am Dienstagnachmittag im Plus.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 13 606,37 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,796 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,126 Prozent schwächer bei 13 559,07 Punkten, nach 13 576,24 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 634,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 559,07 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SPI auf 14 368,61 Punkte taxiert. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 14 927,07 Punkten. Der SPI lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 13 803,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,12 Prozent nach unten. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell AIRESIS (+ 15,85 Prozent auf 0,57 CHF), Gurit (+ 8,04 Prozent auf 71,20 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,83 Prozent auf 10,90 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 5,16 Prozent auf 0,10 CHF) und DocMorris (+ 4,68 Prozent auf 37,56 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Spexis (-13,33 Prozent auf 0,17 CHF), SHL Telemedicine (-6,63 Prozent auf 7,75 CHF), Aluflexpack (-3,68 Prozent auf 9,42 CHF), Roche (-3,28 Prozent auf 247,60 CHF) und Molecular Partners (-3,19 Prozent auf 3,19 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Kinarus-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 7 661 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,239 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at