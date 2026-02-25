SPI aktuell: SPI klettert

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Nachmittag.

Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,14 Prozent auf 19 226,94 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,527 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,227 Prozent fester bei 19 243,04 Punkten in den Handel, nach 19 199,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 270,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 209,97 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,906 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 18 221,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 542,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.02.2025, wurde der SPI auf 17 190,66 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5,40 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 284,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 950,56 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 14,09 Prozent auf 0,13 CHF), Sandoz (+ 9,29 Prozent auf 71,74 CHF), Temenos (+ 9,27 Prozent auf 70,15 CHF), Evolva (+ 8,65 Prozent auf 0,98 CHF) und Medacta (+ 4,49 Prozent auf 158,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Gurit (-8,12 Prozent auf 25,45 CHF), Orior (-4,84 Prozent auf 11,00 CHF), Bellevue (-4,45 Prozent auf 9,02 CHF), Xlife Sciences (-4,04 Prozent auf 21,40 CHF) und Georg Fischer (-3,75 Prozent auf 52,55 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 246 860 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 329,624 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Evolva-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

