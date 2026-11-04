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SPI-Performance im Fokus 04.11.2026 15:58:45

SPI aktuell: SPI klettert nachmittags

SPI aktuell: SPI klettert nachmittags

Der SPI zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1,46 Prozent höher bei 21 100,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,649 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,036 Prozent auf 20 804,97 Punkte an der Kurstafel, nach 20 797,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21 111,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 749,51 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1,78 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der SPI-Kurs 19 397,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 339,58 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Wert von 17 036,92 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,67 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 111,85 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Meier Tobler (+ 19,10 Prozent auf 45,20 CHF), Barry Callebaut (+ 7,42 Prozent auf 1 289,00 CHF), GAM (+ 6,56 Prozent auf 0,07 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 5,92 Prozent auf 60,80 CHF) und Logitech (+ 5,40 Prozent auf 80,48 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen INFICON (-4,04 Prozent auf 166,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,20 Prozent auf 4,84 CHF), ams-OSRAM (-2,84 Prozent auf 17,47 CHF), VAT (-2,64 Prozent auf 553,00 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,52 Prozent auf 29,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 337 271 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 352,663 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 16,00 2,24% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 32,25 -0,92% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 394,00 -1,13% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,70 1,32% Bellevue AG
COSMO Pharmaceuticals N.V. 62,70 -0,16% COSMO Pharmaceuticals N.V.
EvoNext Holdings AG 2,60 0,00% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 0,00% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,00 0,00% Highlight Event and Entertainment AG
INFICON HOLDING AG 162,20 -0,49% INFICON HOLDING AG
Logitech S.A. 87,60 -0,09% Logitech S.A.
Meier Tobler 47,35 -2,57% Meier Tobler
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 426,60 -0,84% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 43,15 -0,19% UBS
VAT 554,20 -0,68% VAT

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