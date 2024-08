SPI aktuell: SPI liegt am Freitagnachmittag im Minus

Am Freitag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 2,76 Prozent tiefer bei 15 904,50 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,216 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,77 Prozent auf 16 066,93 Punkte an der Kurstafel, nach 16 356,34 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 103,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 15 885,03 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 955,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 002,28 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.08.2023, den Stand von 14 790,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,16 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 484,31 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 19,87 Prozent auf 9,35 CHF), Curatis (+ 6,95 Prozent auf 6,46 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,41 Prozent auf 3,79 CHF), Lalique (+ 4,19 Prozent auf 39,80 CHF) und Molecular Partners (+ 4,03 Prozent auf 6,19 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil VAT (-11,04 Prozent auf 391,70 CHF), Idorsia (-9,95 Prozent auf 2,30 CHF), Comet (-9,50 Prozent auf 319,00 CHF), GAM (-8,67 Prozent auf 0,22 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-7,79 Prozent auf 44,98 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 7 657 148 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 262,099 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at