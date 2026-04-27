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WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Kursentwicklung im Fokus 27.04.2026 15:58:24

SPI aktuell: SPI mit grünem Vorzeichen

SPI aktuell: SPI mit grünem Vorzeichen

Am Montagnachmittag legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag springt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 18 624,63 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,356 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,022 Prozent tiefer bei 18 593,44 Punkten in den Montagshandel, nach 18 597,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 625,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 518,86 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SPI einen Wert von 17 552,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 295,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 16 210,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,29 Prozent auf 1,10 CHF), Dätwyler (+ 3,90 Prozent auf 159,80 CHF), Kardex (+ 3,25 Prozent auf 285,50 CHF) und Lonza (+ 2,86 Prozent auf 493,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen APG SGA (-6,81 Prozent auf 178,00 CHF), Calida (-5,52 Prozent auf 15,74 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,36 Prozent auf 47,70 CHF), HIAG Immobilien (-4,55 Prozent auf 138,60 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,99 Prozent auf 0,29 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 507 762 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,785 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

APG SGA S.A. 192,00 -8,57% APG SGA S.A.
Autoneum AG 128,00 -1,54% Autoneum AG
Calida AG 16,50 -2,94% Calida AG
Curatis AG 25,00 0,00% Curatis AG
Dätwyler AG 171,00 1,79% Dätwyler AG
Evolva Holding AG 1,01 -2,88% Evolva Holding AG
HIAG Immobilien AG 136,80 -5,79% HIAG Immobilien AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,55 3,97% Highlight Event and Entertainment AG
Kardex AG 305,50 1,50% Kardex AG
Lonza AG (N) 531,80 1,64% Lonza AG (N)
MindMaze Therapeutics 0,32 -1,24% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 359,00 -1,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,05 0,00% SHL Telemedicine
UBS 35,98 1,93% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 52,50 -4,55% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 18 575,05 -0,12%

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