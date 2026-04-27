Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Kursentwicklung im Fokus
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27.04.2026 15:58:24
SPI aktuell: SPI mit grünem Vorzeichen
Am Montag springt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 18 624,63 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,356 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,022 Prozent tiefer bei 18 593,44 Punkten in den Montagshandel, nach 18 597,51 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 625,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 518,86 Punkten.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der SPI einen Wert von 17 552,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 295,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 16 210,86 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,29 Prozent auf 1,10 CHF), Dätwyler (+ 3,90 Prozent auf 159,80 CHF), Kardex (+ 3,25 Prozent auf 285,50 CHF) und Lonza (+ 2,86 Prozent auf 493,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen APG SGA (-6,81 Prozent auf 178,00 CHF), Calida (-5,52 Prozent auf 15,74 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,36 Prozent auf 47,70 CHF), HIAG Immobilien (-4,55 Prozent auf 138,60 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,99 Prozent auf 0,29 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 507 762 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,785 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Dätwyler AG
Aktien in diesem Artikel
|APG SGA S.A.
|192,00
|-8,57%
|Autoneum AG
|128,00
|-1,54%
|Calida AG
|16,50
|-2,94%
|Curatis AG
|25,00
|0,00%
|Dätwyler AG
|171,00
|1,79%
|Evolva Holding AG
|1,01
|-2,88%
|HIAG Immobilien AG
|136,80
|-5,79%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,55
|3,97%
|Kardex AG
|305,50
|1,50%
|Lonza AG (N)
|531,80
|1,64%
|MindMaze Therapeutics
|0,32
|-1,24%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|359,00
|-1,16%
|SHL Telemedicine
|1,05
|0,00%
|UBS
|35,98
|1,93%
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|52,50
|-4,55%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 575,05
|-0,12%
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