SPI aktuell: SPI mittags im Plus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SPI steigt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent auf 13 591,80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,824 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,345 Prozent tiefer bei 13 515,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 562,32 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 616,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 515,59 Einheiten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,061 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 27.09.2023, bei 14 253,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 004,04 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, bei 13 675,77 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,22 Prozent zurück. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 451,76 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Spexis (+ 33,33 Prozent auf 0,22 CHF), Idorsia (+ 11,95 Prozent auf 1,72 CHF), Tornos SA (+ 8,52 Prozent auf 5,86 CHF), ObsEva (+ 8,46 Prozent auf 0,05 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,17 Prozent auf 4,99 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Arundel (-23,68 Prozent auf 0,17 CHF), Talenthouse (-17,39 Prozent auf 0,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-12,48 Prozent auf 11,64 CHF), Evolva (-8,49 Prozent auf 2,91 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-7,38 Prozent auf 0,41 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 383 878 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

